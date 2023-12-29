Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otelden kıpkırmızı çıktı. Sinirden hangi araca bineceğini şaşırdı

Suudi Arabistan'ın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı saygısızlık sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla sahaya çıkmadı ve Süper Kupa maçı iptal edildi.

Yoğun bir gün geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İstanbul'a dönmek için kaldıkları otelden ayrılırken sinirli halleri dikkat çekti.

"Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna kulüpten yayınlanan bildiriyi ima ederek sadece "Gerekli açıklama yapıldı" ifadesini kullanan Başkan Ali Koç sinirden hangi araca bineceğini dahi şaşırdı.