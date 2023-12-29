Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otelden kıpkırmızı çıktı. Sinirden hangi araca bineceğini şaşırdı

Kaynak: DHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otelden kıpkırmızı çıktı. Sinirden hangi araca bineceğini şaşırdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, otelden ayrılırken çok sinirliydi, sadece "Gerekli açıklama yapıldı" dedi.

Suudi Arabistan'ın, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı saygısızlık sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla sahaya çıkmadı ve Süper Kupa maçı iptal edildi.

Yoğun bir gün geçiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, İstanbul'a dönmek için kaldıkları otelden ayrılırken sinirli halleri dikkat çekti.

"Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna kulüpten yayınlanan bildiriyi ima ederek sadece "Gerekli açıklama yapıldı" ifadesini kullanan Başkan Ali Koç sinirden hangi araca bineceğini dahi şaşırdı.

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