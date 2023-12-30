Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi. Beşiktaş Belediye Başkanı duyurdu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

SUUDİLERİN OLDUĞU SOKAĞA ‘FAHREDDİN PAŞA’ İSMİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokak’ın isminin değiştirileceğini duyurdu.

Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa, Medine'yi ele geçirmek isteyen İngiliz ve Araplara karşı savaşan ve "Çöl Kaplanı" olarak bilinen Fahreddin Paşa'nın isminin verileceğini açıkladı.

Akpolat sokakta ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacağını da belirtti.

Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli komşularım,

Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz.

Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacak"