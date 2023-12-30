Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi. Beşiktaş Belediye Başkanı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu sokağa Fahreddin Paşa ismi. Beşiktaş Belediye Başkanı duyurdu
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu sokağa "Çöl Kaplanı" olarak bilinen Fahreddin Paşa'nın isminin verileceğini duyurdu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

SUUDİLERİN OLDUĞU SOKAĞA ‘FAHREDDİN PAŞA’ İSMİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokak’ın isminin değiştirileceğini duyurdu.

Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa, Medine'yi ele geçirmek isteyen İngiliz ve Araplara karşı savaşan ve "Çöl Kaplanı" olarak bilinen Fahreddin Paşa'nın isminin verileceğini açıkladı.

Akpolat sokakta ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacağını da belirtti.

Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli komşularım,

Birinci Dünya Savaşı'nda zor koşullarda Medine’yi kutsal topraklarımızı 2 yıl 7 ay başarıyla savunan vatansever Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın adını Belediye Meclisimize sunacağımız önerge ile Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun bulunduğu Akasyalı Sokağa vereceğiz.

Sokağımızda aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Fahreddin Paşa’nın özel bir görsel alanı olacak"

ra.png

İlgili Haberler
Hollandalı siyasetçi Wilders'ten ‘Süper Kupa’ paylaşımı. Suudi Arabistan'a flaş ‘Atatürk’ göndermesi
Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlara özel sefer hatırlatması. Metro İstanbul'dan flaş açıklama
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti
Güney Kore'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk’ün ruhu halkıyla yaşıyor
Güney Kore'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk’ün ruhu halkıyla yaşıyor
Ne mutlu Türküm diyene! Recep Çınar yazdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otelden kıpkırmızı çıktı. Sinirden hangi araca bineceğini şaşırdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç otelden kıpkırmızı çıktı. Sinirden hangi araca bineceğini şaşırdı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka bundan sonra ne olacağını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakın neler söyledi
Son Haberler
Hollandalı siyasetçi Wilders'ten ‘Süper Kupa’ paylaşımı. Suudi Arabistan'a flaş ‘Atatürk’ göndermesi Gündem
Hollandalı siyasetçi Wilders'ten ‘Süper Kupa’ paylaşımı. Suudi Arabistan'a flaş ‘Atatürk’ göndermesi
Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önüne Türk bayrağı ve Atatürk posterleri astırdı Video
Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önüne Türk bayrağı ve Atatürk posterleri astırdı
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı Gündem
10 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 sürücü tutuklandı
FOX TV ekibine Riyad'ta saldırı Video
FOX TV ekibine Riyad'ta saldırı
Katar merkezli beIN Sports'tan skandal karar. İşlerine son verildi Spor
Katar merkezli beIN Sports'tan skandal karar. İşlerine son verildi
İstiklal Caddesi'nde İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüdüler Video
İstiklal Caddesi'nde İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüdüler
TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması Spor
TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması