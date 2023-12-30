Suudi basınından küstahça paylaşım: Osmanlı’ya karşı ayaklanmayı hatırlattılar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

ARAP BASININDAN KÜSTAHÇA PAYLAŞIM

Türkiye’nin yanı sıra dünyada da büyük ses getiren gelişmeler, Suudi Arabistan basınında da kendisine geniş yer buldu.

Suudi Arabistan merkezli haber sitesi Tmrrah da sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tmrrah, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanma sonucu kurulan ve 1744’ten 1818’e kadar ayakta kalan ilk Suudi devleti ‘Diriye Emirliği’ ile 1818-1891 yılları arasında var olan ikinci Suudi devleti ‘Necid Emirliği’nin kullandığı bayrağı paylaştı.

Ayrıca paylaşıma Arapça, “Onlara kötü anıları hatırlatan tek bayrak” notu düşüldü.

DİRİYE EMİRLİĞİ

Diriye Emirliği veya İlk Suûdi Devleti, 1744 yılında kuruldu. Diriye Prensi Muhammed bin Suud Vahhabî ve müttefikleri Arabistan'da egemen olmak için Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandılar.

İlk olarak Necd'i zapt edildi. Daha sonra ise etkilerini Kuveyt'in doğu kıyısından aşağı Umman sınırına kadar genişlettiler. Suudiler daha sonra doğuya yönelerek sınırlarını Asir'in tepelerine kadar uzattılar.

Daha sonra Vahhâbî kuvvetleri Irak ve Suriye vilâyetlerine de hücum etmeye başladı. 1801'de bu taarruzlar Şiîlerin kutsal mekânı Kerbelâ'yı yağmalamalarıyla doruğa çıktı. 1802 yılında Vahhâbîler İslâm'in iki kutsal şehri Mekke ve Medine'yi de elde ederek Hicaz bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu iki şehrin de düşmesiyle Osmanlı Devleti harekete geçti. Dönemin padişahı II. Mahmud, Vahhâbîleri tahrip etme görevini Mısır Vâlîsi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

İlk aşamada 1813'te Mekke, Medine ve Cidde zaptedildi. Mehmet Ali Paşa, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordusunu Arabistan'ın kalbi olan Necid'e sevk etti.

İbrahim Paşa, rotası üzerindeki bütün şehirleri fethetti ve 1817 Aralık ayında Suûdi başkenti Diriye'ye ulaşarak kenti kuşattı. Birkaç aylık kuşatmadan sonra kent teslim oldu. İbrahim Paşa fethedilen başkenti yerle bir etti, daha sonra pek çok Suud ve Abdülvahhab kabile üyesini gemilerle Mısır'a ve İstanbul'a gönderdi. Son Suudi İmamı Abdullah bin Suud, daha sonra Osmanlı başkenti İstanbul'da idam edildi. Kesik başı Boğaz'ın sularına atıldı. Böylece İlk Suûdi Devleti târihe karıştı.

Diriye Prensi Muhammed bin Suud

NECİD EMİRLİĞİ

Necid Emirliği, 1818 ve 1891 yılları arasında var olan ikinci Suudi devletidir.

1818'de Riyad'ı tekrar ele geçiren Muhammed bin Suud'un torunu Türki bin Abdullah bin Muhammed, Ha'il ve El Ahsa gibi kentlerini de yeniden Suudi kontrolü altına aldı.

Abdul Rahman bin Faysal bin Türki, 1891'de Ha'il Hanedanından Raşidi kabilesi ile girdiği savaşı kaybedince ülkeden ayrılarak Kuveyt emirine sığındı.

Birinci Suudi Devleti ile kıyaslandığında, İkinci Suudi Devleti'nin toprakları daha küçük bir alanı kaplamaktadır.

Suudi yöneticileri imam sıfatını kullanmaya ve Vahhabi dinsel inancını savunmaya devam ettiler.

1891'deki son Suudi İmamı Abdul Rahman bin Faysal bin Türki komutasındaki Suudi ordusu ile El Raşid Devleti ordusu arasındaki Muleyda Muharebesinin kaybedilmesiyle İkinci Suudi Devleti sona erdi.