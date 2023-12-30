Hollandalı siyasetçi Wilders'ten ‘Süper Kupa’ paylaşımı. Suudi Arabistan'a flaş ‘Atatürk’ göndermesi

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Hollandalı siyasetçi Wilders'ten ‘Süper Kupa’ paylaşımı. Suudi Arabistan'a flaş ‘Atatürk’ göndermesi
Hollanda’da kasım ayında yapılan erken genel seçimleri açık ara farkla önde bitiren Geert Wilders, Süper Kupa krizine ilişkin olarak Suudi Arabistan'a göndermede bulunan bir Atatürk mesajı paylaştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

“ATATÜRK 10 - SUUDİ ARABİSTAN 0”

Hollanda’da 22 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde sandıktan açık ara farkla önde çıkan fakat hala hükümet kurmak için koalisyon ortağı bulamayan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Wilders, “Atatürk - Saudi Arabia: 10-0” diye yazdı.

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Wilders'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

DAHA ÖNCE DE ATATÜRK VE KEMALİZM'E YÖNELİK DESTEK AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeleriyle sık sık gündeme gelen Wilders, daha önce de Atatürk ve Kemalizm'e yönelik destek açıklamaları yapmıştı.

Wilders, 24 Aralık'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hollanda seçimlerini kazandım. Ben de laikliği ve Kemalizmi destekleyen Türk vatandaşlarının bir sonraki seçimleri kazanabilecek yeni bir lider seçmesini diliyorum. Türkiye’ye daha fazla Arap akınını durduran, Türk kadınlarını koruyan, işçi sınıfını destekleyen ve yolsuzluğu durduran biri” yazmıştı.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞMIŞTI

Hollandalı lider, 23 Haziran’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın” sözünü paylaşmıştı.

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