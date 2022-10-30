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Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Gazeteci kimliği altında iftira atanları unutmayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çarpıçı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 23:50
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Gazeteci kimliği altında iftira atanları unutmayın
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüp tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, şunları söyledi:

"Bugün, tüm özel günlerin arasındaki en özel gün. Bağımsızlığın, özgürlüğün, bilimin ve çağdaşlığın 99. yılı. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılında da en önde olacağız. 'Cumhuriyet'in Fener'i' olacağız.

Yaktığımız bu ateş aslında kalplerimizde yanan Cumhuriyet ateşinin yansımasıdır. İçerimizdeki Cumhuriyet ateşi her daim var olsun. Hiçbir zaman ilkelerinden şaşmayanlar olarak ilelebet göğsümüzde yanacak olan 'Cumhuriyet'in Fener'i' ile vatana layık olmak için çalışıyoruz ve yaşıyoruz.

Fenerbahçeliler ile beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, tüm camiasıyla, sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir birey ile ilelebet Atasının izinden gitmeye ve Cumhuriyetimizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizdeki Cumhuriyet ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir.

Artık fabrika ayarlarımıza dönmenin zamanı gelmiştir. Aslında bugün 99. yılın son gününde, yani Cumhuriyet Bayramımızda kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet, müthiş bir zafer kazanarak şampiyonluk fitilini ateşlemiştir. Bir kupa aldık diye havaya girmeyin. Daha kazanacak çok kupamız var. Hedeflerimiz doğrultusunda Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluklar en çok bize yakışacaktır. 
Kafayı bir kaldırdık, işler bir yolunda gitmeye başladı bizle uğraşanlar, olmayan şeylerle saldıranlar, gazeteci kimliği altında meslek ilkelerini unutup bir takımın medya çalışanı gibi beni hedef alanları, iftira atanları unutmayın.

Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti."

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