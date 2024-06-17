Kredi kart sahiplerine bayram sonrası büyük şok! Fatih Altaylı bankalara giden talimatı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kart sahiplerine bayram sonrası büyük şok! Fatih Altaylı bankalara giden talimatı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle kredi kartı limitlerinde bayram sonrası düzenleme yapılacağını duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu yönde bir talimat hazırladığı belirtiliyor.

Türkiye’deki yüksek enflasyon, vatandaşların kredi kartı borçlarının artmasına yol açtı.

BDDK’DAN BANKALARA KREDİ KARTI TALİMATI

Ekonomi yönetimi, kart borçları için yeni düzenlemeler üzerinde çalışırken, gazeteci Fatih Altaylı, BDDK’nın bankalara kredi kartı limitleriyle ilgili talimat gönderdiğini bildirdi.

Yüksek faizlerle bankaların limit artışları yapması, sağlıksız bir ekonomik durum yarattı. Bayram sonrası, bu sorunu çözmek için kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılacak.

Müşterilerin aylık gelirlerinin çok üstünde belirlenen limitler, borç riskini ve kredi kartı hırsızlığını artırıyor.

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