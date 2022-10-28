Euroleague'deki Türk derbisindeki kırılma anını açıkladı. Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

THY EuroLeague'in son şampiyonu olan Ergin Ataman yönetiminde lacivert beyazlılar ile Dimitris Itoudis önderliğinde yeni bir yapılanmaya giden sarı lacivertliler normal sezonun 5. haftasında kozlarını paylaştı.

EuroLeague'e 4'te 4'le başlayan Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'deki karşılaşmaya aynı hızla giriş yapamadı.

İKİNCİ 10 DAKİKADA FARKLI HİKÂYE

Zizic, Micic ve Clyburn üçlüsünün etkili oyunu, ilk 5 dakikalık bölümde Anadolu Efes'e 12-6'lık üstünlüğü getirdi. Rakibinin tempolu oyununa Wilbekin'in üçlükleriyle ayak uydurmaya çalışan sarı lacivertliler, birinci çeyrekte bitime 3 dakika kala 18-16 öne geçmesine rağmen Efes periyodu 27-26 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci 10 dakikasında ise hikâye farklı bir yöne evrilecekti.

GUDURIC VE WILBEKİN FARK YARATTI

Hücumda iyi top paylaşan, savunmada tam anlamıyla dominant olamasa da rakibine oranla daha sert bir profil çizen Fenerbahçe Beko'da Guduric'in elleri âdeta alev aldı! Wilbekin ise; 'gerçekten oynamak istediğinde' neler yapabileceğini her defasında göstermeye başladı.

Devreye gidilirken Itoudis'in öğrencileri 15'te 9 üçlük isabeti sağlamıştı ve 49-44 ile üstünlük kurdu.

13 SAYILIK ÜSTÜNLÜK VE EDWARDS

Son 5 maçta 3 yenilgi alan Anadolu Efes'in 'çıkış maçı' gibi gördüğü iç sahadaki bu randevuda üçüncü periyot belirleyici bir role sahip olabilirdi. Zaten Efes frene basmak durumunda kalırken, Fenerbahçe tarafı Edwards'ın müthiş performansı sonrası bitime 5 dakika kala 61-48'i yakaladı, 13 sayılık fark oluşturdu.

Üçüncü çeyrek geçilirken Itoudis'in öğrencileri 71-62 ile kenara geldi.

MAÇIN KIRILMA ANLARI ŞAŞTI!

Anadolu Efes son periyot itibariyle uykusundan uykudan uyanmaya çalıştı. Fenerbahçe'nin kritik anlardaki hücum tercihlerini doğru yapamaması ve isabet sorunu yaşaması, lacivert beyazlıların umutlarını yeşertti.

Ancak kritik anlarda; iki takım da doğru tercihlerden uzak kaldı. "Koş, koş, at" basketboluna dönen çeyrek ortasında 4 dakika geride kalırken Fenerbahçe 75-65 üstündü.

WILBEKIN ŞOV BİR AN BİLE BİTMEDİ

Final periyodunda Anadolu Efes'in hücumda yaşadığı zorlanma ve takımdaki yorgunluk belirtileri sarı lacivertlilerin galibiyet inancını güçlendirdi. İki takım da birbirinin tempo yapacağı anlarda fauller ile rakiplerine, "Dur" dedi.

Son anlarda 1 dakika 10 saniye kala skor 81-77 Fenerbahçe lehineydi. Efes farkı eritse de attığı üçlükle Wilbekin son sözü söyledi: 88-79.