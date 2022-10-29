Dev maçta kazanan Fenerbahçe. Vakıfbank'a set vermeden kazandı

Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşan VakıfBank ile kupa finalisti Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 25-23, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva 20 sayıyla oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 22 sayıyla VakıfBank'ın yeni transferi Paola Egonu oldu.

Kanarya böylece bu kupayı dördüncü kez müzesine götürdü.