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Dev maçta kazanan Fenerbahçe. Vakıfbank'a set vermeden kazandı

2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası sahibi Fenerbahçe Opet oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:29
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2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Vakıfbank'ı devirerek kupanın sahibi oldu

Dev maçta kazanan Fenerbahçe. Vakıfbank'a set vermeden kazandı
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Geçen sezon Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşan VakıfBank ile kupa finalisti Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 25-23, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva 20 sayıyla oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 22 sayıyla VakıfBank'ın yeni transferi Paola Egonu oldu.

Kanarya böylece bu kupayı dördüncü kez müzesine götürdü.

 

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