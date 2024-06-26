Fenerbahçe bayrağı köprülerde

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe bayrağı köprülerde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı.

İstanbul’un simge yapılarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Basketbol Süper Ligi’nde zirveye ulaşan Fenerbahçe Beko’nun zaferini kutlamak için sarı-lacivert renklere büründü.

Şampiyon Fenerbahçe Beko’nun bayrakları, köprülerin gövdesinde dalgalandı.

Bu özel etkinlik sırasında, Fenerbahçe Kulübü’ne Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Köprülerin Fenerbahçe bayraklarıyla donatılması esnasında, güvenlik ve düzenin sağlanmasında emniyet güçlerinin yardımlarıyla süreç sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

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