Romanya'yı havalara uçuran detay. Bitiş düdüğüyle ortaya çıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en çekişmeli grubunda son maçlar öncesi hiçbir şey belli değildi. E Grubu'nda 3 puanda bulunan takımların yerini averaj veya attıkları gol sayıları belirliyordu.

Liderlik koltuğunda oturan Romanya ile 3. sıradaki Slovenya, Frankfurt Arena'da kapıştı.

İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geldi. Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazanmıştı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.

İki takım futbolcuları sahada galibiyet için mücadele ederken diğer taraftan da kulakları Ukrayna-Belçika karşılaşmasındaydı.

Mücadeleyi iyi başlayan Slovakya üst üste geliştirdiği atıkların ardından 24. dakikada golü buldu. Juraj Kucka'nın pasında Duda topu ağlara gönderdi.

Bu golle bir anda grupta zirveye çıkan Slovakya skoru koruma içgüdüsüyle geriye çekilince Romanya etkili oldu. Onlar da aradıkları golü 37'de buldu. Kazanılan penaltıda Razvan Marin fileleri havalandırıp skoru dengeledi.

İkinci yarıda daha kontrollü oyunu tercih edeceklerini düşünüyordum. Ancak işlerini şansa bırakmak istemiyordu iki takım. Çünkü Belçika-Ukrayna maçında atılacak bir gol ikisinden birini turnuva dışına itebilirdi.

60 dakikada Frankfurt'ta başlayan fırtına iki takımı da ateşledi. Gün boyu 30 derece olan sıcaklık sonrası şaşkınlık Frankfurt Arena'da adeta yer gök inliyordu.

61'de önce Marin kaleyi yokladı, ardından Trabzonspor'un yeni transfer Draguş şutunu çekti. Tribünler "Gol diye ayağa kalktı" ancak top az farkla auta gitti.

64'te Slovakya etkili geldi. Gaziantep FK'dan tanıdığımız kaleci Nita 64'te ayaklarıyla çok net çıkardı, takımını ayakta tuttu. 1 dakika sonra Haaraslin şutunu çekti, az farkla auta gitti.

Artık kalan 15 dakikalık bölümde hem Romanya hem de Slovakya riskleri en aza indirdi. Çünkü diğer maçta skor istedikleri gibiydi. 90 dakika tamamlandığında iki takım da Son 16 Turu'na yükselmenin sevincini yaşadı.

Grubu lider bitiren Romanya biraz daha avantajlı. Çünkü C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren (Slovenya veya Hollanda) takımla eşleşecek. 3. sırada turlayan Slovakya'yı ise devler bekliyor. Ya İngiltere ya da İspanya ile karşılaşacaklar.