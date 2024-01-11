Fenerbahçe Beckenbauer'i aldı. İşte Bonucci'nin bilinmeyenleri. Sedat Kaya yazdı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin İtalya'daki lakabı; BeckenBanucci.

Futbol stili ve liderlik özellikleri geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Almanlar'ın efsane liberosu Franz Beckenbauer'e benzediği için bu lakap takıldı ona.

talyan medyası Banucci yerine "BeccenBanucci" diye söz etti ondan.

Inter, Juventus, Milan ve İtalyan Milli Takımı'nda gözü kapalı ilk onbire yazılan savunma oyuncuydu.

Tıpkı Almanya'da Franz Beckenbauer gibi.

Leonardo Bonucci'nin futbol karakterini hepimiz biliyoruz.

Çok bilinmeyenlerden söz etmek istiyorum.

Öncelikle bir "19" takıntısı var.

İnter, Juventus ve Milan'da hep bu numaralı formayı giydi.

Nedeni eşi ve çocuklarının doğum tarihlerinde "19" sayısının olması.

Fenerbahçe'de şu anda "19" numaralı formanın sahibi yok. Bu formayı Bonucci'nin giyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz

Bonucci İtalyan model Martina Maccari ile evli. İki çocukları var; Lorenzo ve Matteo.

Ailesine çok düşkün. Hatta bu yüzden bir ara futbolu bırakma noktasına geldi.

2016'da küçük oğlu Matteo çok ciddi bir hastalık nedeniyle bıçak altına yattı.

Bonucci bu nedenle yaklaşık 4 ay çok bunalımlı bir dönem geçirdi ve futbolu bırakmayı bile düşündü.

Matteo'nun hastaneden sağlıklı çıkmasıyla sahalara geri döndü.

Bonucci, 2012'in Ekim ayında eşi ve 5 aylık oğluyla birlikteyken silahlı, motorsikletli soyguncuların saldırısına uğradı. Saldırganlardan birini tek bir yumrukla bayılttı ve tutuklanmasını sağladı.

2012 yılı Bonucci için sorunlar yılıydı. Juventus'tan takım arkadaşı, teknik direktör Antonio Conte ve diğer birçok oyuncu ile birlikte şike yapmakla suçlandı.

Udinese ile 3-3 berabere biten maç nedeniyle soruşturuldu. 3.5 yıl futboldan men edileceği konuşuldu ama soruşturma sonunda suçsuz bulundu.

Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Bonucci, liderlik becerilerinden dolayı defalarca övgü aldı.

Bu nedenle Milan ve İtalyan Milli Takımında kaptanlık pazubantı ona verildi.

Bonucci güvenilir, sabırlı, pratik, özverili ve sorumlu bir kişilik.

Ancak kişisel yaşamındaki ani olumsuz değişiklikler onu etkiliyor ve inatçı uzlaşmaz olabiliyor.