Fenerbahçe Beckenbauer'i aldı. İşte Bonucci'nin bilinmeyenleri. Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beckenbauer'i aldı. İşte Bonucci'nin bilinmeyenleri. Sedat Kaya yazdı
Sedat Kaya Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci'nin bilinmeyen yönlerini anlattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin İtalya'daki lakabı; BeckenBanucci.

Futbol stili ve liderlik özellikleri geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Almanlar'ın efsane liberosu Franz Beckenbauer'e benzediği için bu lakap takıldı ona.

talyan medyası Banucci yerine "BeccenBanucci" diye söz etti ondan.

Inter, Juventus, Milan ve İtalyan Milli Takımı'nda gözü kapalı ilk onbire yazılan savunma oyuncuydu.

Tıpkı Almanya'da Franz Beckenbauer gibi.

Leonardo Bonucci'nin futbol karakterini hepimiz biliyoruz.

Çok bilinmeyenlerden söz etmek istiyorum.

Öncelikle bir "19" takıntısı var.

İnter, Juventus ve Milan'da hep bu numaralı formayı giydi.

Nedeni eşi ve çocuklarının doğum tarihlerinde "19" sayısının olması.

Fenerbahçe'de şu anda "19" numaralı formanın sahibi yok. Bu formayı Bonucci'nin giyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz

Bonucci İtalyan model Martina Maccari ile evli. İki çocukları var; Lorenzo ve Matteo.
Ailesine çok düşkün. Hatta bu yüzden bir ara futbolu bırakma noktasına geldi.

2016'da küçük oğlu Matteo çok ciddi bir hastalık nedeniyle bıçak altına yattı.

Bonucci bu nedenle yaklaşık 4 ay çok bunalımlı bir dönem geçirdi ve futbolu bırakmayı bile düşündü.

Matteo'nun hastaneden sağlıklı çıkmasıyla sahalara geri döndü.

Bonucci, 2012'in Ekim ayında eşi ve 5 aylık oğluyla birlikteyken silahlı, motorsikletli soyguncuların saldırısına uğradı. Saldırganlardan birini tek bir yumrukla bayılttı ve tutuklanmasını sağladı.

2012 yılı Bonucci için sorunlar yılıydı. Juventus'tan takım arkadaşı, teknik direktör Antonio Conte ve diğer birçok oyuncu ile birlikte şike yapmakla suçlandı.

Udinese ile 3-3 berabere biten maç nedeniyle soruşturuldu. 3.5 yıl futboldan men edileceği konuşuldu ama soruşturma sonunda suçsuz bulundu.

Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak gösterilen Bonucci, liderlik becerilerinden dolayı defalarca övgü aldı.

Bu nedenle Milan ve İtalyan Milli Takımında kaptanlık pazubantı ona verildi.

Bonucci güvenilir, sabırlı, pratik, özverili ve sorumlu bir kişilik.

Ancak kişisel yaşamındaki ani olumsuz değişiklikler onu etkiliyor ve inatçı uzlaşmaz olabiliyor.

İlgili Haberler
Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu
Fenerbahçe zirvede çeyrek finalde
Abdullah Avcı'dan yabancı kuralı isyanı
Erman Toroğlu'ndan Sivasspor Galatasaray maçında verilmeyen penaltıyla ilgili flaş sözler: Ayıp ya. Kafanda şeytan mı var?
Beşiktaş sahasında kazandı avantajı kaptı
Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması
Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması
Son Haberler
Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi Spor
Fenerbahçe Bayern Münih'i devirdi
İstanbul için ‘gizli buzlanma’ uyarısı Yaşam
İstanbul için ‘gizli buzlanma’ uyarısı
Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu Spor
Visca şovunu yaptı. Alex'in tahtına ortak oldu
Çok konuşulmak reytinge yansır mı? Yazarlar
Çok konuşulmak reytinge yansır mı?
İsmet Paşa’ya saldırmanın dayanılmaz hafifliği Yazarlar
İsmet Paşa’ya saldırmanın dayanılmaz hafifliği
Erdoğan ve MİT töreni fotoğrafları Yazarlar
Erdoğan ve MİT töreni fotoğrafları
Çalışamayan gazeteciler günü Yazarlar
Çalışamayan gazeteciler günü