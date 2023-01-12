12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i devirdi

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin 19.haftasında Bayern Münih ile mücadele etti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:34
Takip Et

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Bayern Münih'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i devirdi
+
Aa
-

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 19. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 79-71 kazandı.
 
Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley, 22 sayı ve 17 ribaunt ile double-double yaptı. Bayern Münih'te ise Rubit 21 sayıyla mücadele etti. 

EuroLeague'deki 5 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, ligde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Konuk ekip Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle mücadele ediyor.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Basket

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 46-39 Bayern Basket

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 67-49 Bayern Basket

4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 79-71 Bayern Basket

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
2
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
3
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
7
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿Kartal'da iki genç kadını öldüren şüpheli tutuklandı. İşte kan donduran detaylar
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
﻿Brezilya Devlet Başkanı Lula, Planalto Sarayı’ndaki görevlileri isyancılara yardımla suçladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.