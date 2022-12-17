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Anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Beko Yunan yıldızı takıma katmaya hazırlanıyor

Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasını iki mağlubiyetle kapatan lider Fenerbahçe Beko, sakatlık problemleri nedeniyle kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. 

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:40
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Fenerbahçe Beko Yunan yıldızı takıma katmaya hazırlanıyor. Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı. Fenerbahçe Beko Yunan yıldızı takıma katmaya hazırlanıyor
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Bir süredir NBA patentli Yunan basketbolcu Kostas Antetokounmpo’ya yönelik ilgisini sürdüren Fenerbahçe, Eurohoops kaynaklarının doğruladığı üzere oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. 

Yunan oyuncuya Fenerbahçe’nin yanı sıra Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv’in de ilgisi vardı. Buna rağmen Antetokounmpo’nun Yunanistan Milli Takımı’ndan koçu Dimitris Itoudis’in önerisiyle,  Fenerbahçe’yi seçmesinde önemli bir etken oldu.

Şu sıralar Milwaukee Bucks formasıyla dünya basketbolunu kasıp kavuran Giannis Antetokounmpo’nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, 3 yıllık NBA serüveninde beklentileri karşılayamamış ve geçtiğimiz yaz ASVEL formasıyla EuroLeague basketboluna adım atmıştı. 

ASVEL’de toplam 26 EuroLeague karşılaşmasında süre bulan 25 yaşındaki uzun, istikrarsız performansına rağmen bu yaz NBA ekibi Chicago Bulls’la sözleşme imzalamıştı. 

Bu yaz Yunanistan Milli Takımı’nda Fenerbahçe Beko koçu Dimitris Itoudis’le çalışma fırsatı elde eden Antetokounmpo, aynı zamanda sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Nick Calathes’le birlikte de süre bulmuştu.

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