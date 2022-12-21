Yunan gazeteci F.Bahçe'nin yıldızını Yeniçağ'a anlattı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Sezon boyunca yaşanan sakatlık problemlerine yenileri eklenince, Fenerbahçe Beko çareyi uzun takviyesi yapmakta buldu. Son olarak G-League ekiplerinden Windy City Bulls forması giyen Kostas Antetokounmpo, kendisini sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı attı. Kostas, bu sezon G-League’de çıktığı 12 maçta 11.7 sayı, 6.3 ribaund, 1.6 asist, 1.3 blok ortalamaları yakaladı.

“KARDEŞLERİNİN GURUR KAYNAĞI”

Yeniçağ Gazetesi de deneyimli oyuncuyu, Yunanistan’da yayın yapan Gazzetta GR’nin yorumcusu Giannis Stavroulakis’e sordu. İşte Stavroulakis’in yorumları…

”Kostas Antetokounmpo yalnızca Giannis ve Thanasis’in kardeşi değil. Aynı zamanda kardeşlerinin gurur kaynağı… Çünkü Giannis ve Thanasis, bu defa onun potansiyeli ve neler yapabileceğinin fazlasıyla farkındalar.”

“EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HEP ATLETİZMİ…”

Dominic High School döneminden itibaren Kostas, atletizmiyle gerçekten fark yaratan bir oyuncuydu. Boyalı alana güçlü bir şekilde giriyordu, içeriye nüfuz etmeyi ve çembere yakın oyunları etkileyici bir şekilde bitirmeyi gerçekten seviyordu. Lisede o yaşta bunu yapmak kolaydı çünkü vücudu onun yaşındaki diğer sporculardan “daha iyi” idi.

“TOP HAKİMİYETİNİ GELİŞTİRMELİ”

Asıl konu şu ki; Kostas bir profesyonel olarak hâlâ aynı, "alışkanlıklara" sahip. Bir sonraki seviyeye geçerken daha güçlü olması gerektiğini ve daha rekabetçi rakiplerle yapması gerektiğini biliyor. Rakip takımı daha fazla yolla, "tehdit etmek" için top hakimiyetini geliştirmesi gerekiyor. Bazen coşkusundan etkileniyor ve bunun sonucunda bazı kolay fauller yapıyor.

“GIANNIS GİBİ KORKUSUZ BİR SPORCU”

Her halükarda, Kostas'ın NBA şampiyonluğunu Giannis'ten daha önce kutladığını unutmamamız gerekiyor(!)

İki kardeş arasındaki karşılaştırmaya gelince; Giannis ve Kostas'ın aynı seviyede atletizme, aynı tutkuya, aynı agresifliğe ve en önemlisi, “korkusuzluk” faktörüne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

“KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTİYOR”

Kostas gerçekten çalışkan ve gelişime bir oyuncu. Kostas, Giannis'i akıl hocası olarak görüyor. Her halükârda Kostas, sadece Giannis'in kardeşi olarak bilinmek istemiyor. Özel bir şeyler yapma, kendi yolunu takip etme motivasyonu var. Yunanistan'ın (Sofo, Bourousis gibi oyuncuların emekli olmasından sonra) bir sonraki iyi pivotu aradığını da hesaba katarsak, şu anda en iyi seçenekler Papagiannis ve Kostas…

“NICK İLE BİR ARAYA GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Bu nedenle Dimitris Itoudis onu EuroBasket 2022'ye çağırdı. Nick Calathes ile tekrar çalışacak olması da gerçekten önemli. Nick gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Nick, Fenerbahçe’de sağlam bir sezon geçiriyor ve asistleriyle en iyi oyunculara gerçekten, "yardım eden" bir guard konumunda. Kostas’ın Fenerbahçe’ye her şekilde pozitif katkı sağlayacağı görüşündeyim.