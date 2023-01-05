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Fenerbahçe Beko kazanamıyor

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile karşılaştı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 22:57
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko kazanamıyor
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Turkish Airlines EuroLeague'nin 17. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, kötü gidişatı durduramadı.

Zalgirio Arena’da oynanan ve Mehdi Difallah, Carlos Peruga, Mario Majkic hakem üçlüsünün yönettiği maçı 86-66 kaybeden Dimitris Itoudis yönetimindeki Sarı Lacivertliler, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

MAÇIN PERİYOTLARI

1. PERİYOT: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko

3. PERİYOT: Zalgiris 67-40 F.Bahçe Beko

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Yandık
5.01.2023 23:05
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