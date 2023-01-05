Fenerbahçe Beko kazanamıyor

Turkish Airlines EuroLeague'nin 17. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk olan Fenerbahçe Beko, kötü gidişatı durduramadı.
Zalgirio Arena’da oynanan ve Mehdi Difallah, Carlos Peruga, Mario Majkic hakem üçlüsünün yönettiği maçı 86-66 kaybeden Dimitris Itoudis yönetimindeki Sarı Lacivertliler, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
MAÇIN PERİYOTLARI
1. PERİYOT: Zalgiris 21-15 F.Bahçe Beko
2. PERİYOT: Zalgiris 41-30 F.Bahçe Beko
3. PERİYOT: Zalgiris 67-40 F.Bahçe Beko
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