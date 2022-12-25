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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:46
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Fenerbahçe Beko yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak
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Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 11 haftada Fenerbahçe 20, Anadolu Efes 19 puan topladı. 9 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes ise sıralamanın 3. basamağında bulunuyor.

Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada TOFAŞ'ı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko, Denizli deplasmanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenildi.

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