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Fenerbahçe'den transfer atağı: Yunan yıldız Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Yunan basketbolcu Tyler Dorsey ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:39
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Fenerbahçe Beko Yunan yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'den transfer atağı: Yunan yıldız Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir oyuncuyu dahil etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,
27 yaşındaki basketbolcu Tyler Dorsey ile 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
2017 yılında NBA'de 2. tur 41. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçilen Dorsey, NBA'de ayrıca Memphis Grizzlies ile Dallas Mavericks formaları giydi.
Başarılı oyuncu, Avrupa'da ise Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'ta oynadı. Dorsey, Maccabi’de geçirdiği iki sezonda da İsrail Ligi şampiyonluğu yaşarken, Olympiakos ile de Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.
Yunan basketbolcu son olarak G-League ekiplerinden Texas Legends'ta mücadele etti ve 12 maçta 22.1 sayı, 4.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla katkı verdi.
Tyler Dorsey, Yunanistan Milli Takımı'nda da görev almaktadır. (İHA)

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