Fenerbahçe Beko'dan transfer

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı.

Geçen sezon Cleveland Cavaliers forması giyen Raul Neto, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, kariyerine sekiz sezondur NBA’de devam eden ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto (1992, 1.85) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Raul Neto kimdir?

19 Mayıs 1992 tarihinde Brezilya’da dünyaya gelen Raul Neto, kariyerine ülkesinin Minas Tenis Clube takımında başladı. 2008-2011 yılları arasında bu takımı formasını giyen Neto, gösterdiği başarılı performansın ardından 2011 yazında İspanya’nın Gipuzkoa takımına transfer oldu.

2011-2014 yılları arasında Gipuzkoa forması giyen ve performansını her geçen yıl arttıran Neto, bu süreçte 2013 NBA Draft’ına da katıldı ve ikinci tur 47. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi.

2014-2015 sezonunda İspanya’daki son sezonunu UCAM Murcia formasıyla geçiren Raul Neto, 2015-2016 sezonu öncesinde NBA ekiplerinden Utah Jazz ile sözleşme imzaladı.

Tam sekiz sezon süren NBA kariyerinde sırasıyla Utah Jazz (2015-2019), Philadelphia 76ers (2019-2020), Washington Wizards (2020-22) ve Cleveland Cavaliers (2022-23) formaları giyen Raul Neto, tam 464 maçta süre aldı.

Raul Neto’nun NBA kariyerindeki istatistikleri ise şöyle:

2015-16 Utah Jazz: 81 maç, 5.9 sayı, 1.5 ribaund, 2.1 asist

2016-17 Utah Jazz: 49 maç, 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 0.8 asist

2017-18 Utah Jazz: 49 maç, 4.2 sayı, 1.2 ribaund, 1.7 asist

2018-19 Utah Jazz: 40 maç, 5.0 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist

2019-20 Philadelphia 76ers: 55 maç, 5.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.8 asist

2020-21 Washington Wizards: 71 maç, 8.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma

2021-22 Washington Wizards: 70 maç, 7.5 sayı, 1.9 ribaund, 3.1 asist

2022-23 Cleveland Cavaliers: 49 maç, 3.2 sayı, 0,9 ribaund, 1.6 asist

Neto, aynı zamanda Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Sporcumuz, ülkesinin 2023 Dünya Kupası aday kadrosunda da yer alıyor.

Raul Neto, oyun kurucu yetenekleri üst seviyede olan ve enerjisini savunmaya ve hücuma yansıtabilen çok tecrübeli bir isim. Sporcumuz, sekiz sezonluk NBA deneyiminin ardından, mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı parolasıyla yola çıkacak olan Fenerbahçe Beko ile Avrupa’ya dönüş yapıyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Raul Neto’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.''