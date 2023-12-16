Fenerbahçe Beko yeniden ayağa kalktı! Jasikecivius ile gelen bahar havası. Fatih Saboviç yazdı

Koç Dimitris Itoudis ile birlikte girdiği dönemden çıkması gerektiğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, 4 maçlık yenilgi serisi ve Anadolu Efes mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Göreve Litvanyalı Saras Jasikecivius getirildi. Peki deneyimli koçun gelişiyle neler değişti veya değişecek? Gelin hep birlikte potansiyel ihtimallere birlikte göz atalım…

Zeljko Obradovic’le dolu dolu 7 sezon geçirdikten, EuroLeague ve Türkiye Ligi’nin zirvesine çıkıldıktan sonra Fenerbahçe Beko’da kan değişimleri yaşanmıştı.

‘Rüzgar gibi geçen’ Igor Kokoskov ve Aleksandar Djordjevic dönemleriyle aradığını bulamayan Kanarya, CSKA Moskova ile yıllarca harikalar yaratan Dimitris Itoudis’i göreve getirmişti. 2022 yılında Fenerbahçe ile imzalayan Itoudis, bir türlü beklenen değişimleri yaratamadı ama takıma yaptığı takviyeler ve kulübün kültürüne önemli katkılar sağladı.

ITOUDIS VE METAL YORGUNLUĞU…

Oyun içerisinde alternatif fikirler, stratejiler belirleyemeyen Yunan koç Itoudis ‘metal yorgunluğu’ yaşadı ve 2 Aralık 2023’te deplasmandaki Beşiktaş yenilgisiyle başlayan zorlu bir sürece girdi. Ardından İspanya’da çift maç haftasında önce Baskonia, sonra Barcelona mağlubiyetleri geldi.

Üstüne Sinan Erdem Spor Salonu’nda sakatlık sebebiyle Elijah Bryant, Willis, Zizic, Pleiss, Beubois, Clyburn ve Erkan Yılmaz’dan yoksun olan Anadolu Efes’e 81-80 mağlup olundu. Üstelik Fenerbahçe Beko tam kadroydu…

REAL MADRİD MAÇINDA YAŞANAN KIVILCIM…

Hâlbuki sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 30 Kasım’da içeride Real Madrid karşısında uzatmaya taşıdığı mücadelede 100-99’luk galibiyet de almıştı. Ancak bu zafer bir kıvılcım gibi oldu. Geldi, geçti…

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes mücadelesini yerinden takip ettim. Ve gördüm ki; Itoudis ile ekibinin sarı lacivertli oyuncularla hiçbir bağı kalmamış… Herkesteki yorgunluk o kadar net şekilde dışarı yansıyordu ki; kenardan maçı izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Basketboldan Sorumlu Yönetici Sertaç Komsuoğlu’nun yüzüne ‘değişim sinyalleri’ yansıyordu.

FENERBAHÇE AKSİYON VE REAKSİYON CAMİASIDIR!

Koç Dimitris Itoudis, aksiyon anlamında çok başarılı bir koç… Saha kenarındaki aksiyonları ve oyuna müdahaleleri ile her daim fark yaratmayı bildi. Ancak Fenerbahçe camiasında bir fark vardı. Böyle büyük bir camia yalnızca aksiyonla değil hem aksiyon hem de reaksiyonla yönetilebilirdi.

Anadolu Efes’in eksik kadrosu ve gençleriyle yakaladığı serilere, Itoudis’in seyirci kalışı ilk değildi. Yunan Koç, artık süresinin dolduğunu ve reaksiyon verip yeni planlar üretemediğini açıkça gözler önüne serdi.

SARAS’IN EN BÜYÜK FARKLARI…

Geçmişte Fenerbahçe formasını giydiği dönemde parkede harikalar yaratan Sarunas Jasikevicius, gelip dümene geçti. Oyunculuk döneminden kalma ruhla, “Eve döndü” âdeta…

İlk mücadelesi zorlu Monaco karşılaşmasıydı ve orada hem taraftarla hem de camiayla çok güzel buluştu. Karşılaşma içerisindeki kritik anlarda anında müdahale verip rakibe reaksiyon göstererek, güncel hamleleriyle onların oyun planı yapamamasını sağladı. Yapılan planları da bozdu. Ayrıca en kritik özelliklerinden biri de; ilk mücadelede hırsla oynayan oyuncularını daha iyi tanımak için ustaca onları ‘kendi hâllerine’ bırakarak gözlemlemesiydi. Fenerbahçe maçı 86-74 kazanmayı başardı.

NIGEL HAYES-DAVIS AVANTAJI…

Oyun içerisinde ve saha dışında hâli hazırda liderleri belli olan Fenerbahçe Beko, 2023 yılının en iyi ismi olan Nigel Hayes-Davis’in parlamasıyla Monaco karşısında güldü. Sarı lacivertli ekip; geçmişte Baskonia ve Barcelona’da (takım olarak orada kötü bir dönem geçirmelerine rağmen) birlikte olan Sarunas Jasikevicius ve Nigel Hayes-Davis’in yeniden bir araya gelişiyle büyük bir ‘tanıdık’ avantajından da faydalanmaya başlayacak gibi gözüküyor. Bu yeni koç hamlesinin, Hayes-Davis’in de pek çok açıdan daha iyi konsantre olup liderliği eline almasını sağlayacak bir müdahale olduğu görüşündeyim.

ZELJKO OBRADOVIC’TEN KRİTİK HAMLE…

Kendi oyun kültürü ve basketbola bakış açısı, ayrıca insani yönüyle de gönüllerde taht kuran Jasikevicius’un en değerli özelliklerinden biri de disiplinli oluşu…

Ayrıca Fenerbahçe Beko’ya seviye atlatan Zeljko Obradovic’le de -Avrupa’daki ve dünyadaki pek çok koç gibi- yakın bir iletişimi olan Jasikevicius, Obradovic’le Fenerbahçe hakkında görüştüğünü de onayladı. Yani Sırp koç, gerek öğrencisi Itoudis’in Fenerbahçe süreci, gerekse Litvanyalı yeni koçun sürecine uzaktan kalben desteğini vermeye devam ediyor, edecek gibi de duruyor. Tüm bu şartlar altında takım içerisinde 4-5 lider ve ‘tamamen adanmış’ yıldızdan verim aldığı takdirde Fenerbahçe’yi ileri taşıyıp camianın sevgilisi olabilecek bir Jasikevicius profiliyle karşı karşıya gelebiliriz.

FİKSTÜR DE TAKIMIN LEHİNE DÖNÜYOR

EuroLeague’de 6 iç saha maçının tamamını kazanan Fenerbahçe Beko’nun önünde şimdi bir avantaj da doğmuş durumda… Öyle ki sarı lacivertliler, 17 Aralık’ta Ülker Arena’da Türk Telekom’u ağırladıktan sonra; 20 Aralık’ta Zalgiris Kaunas’ı konuk edecek. 22 Aralık’ta ALBA Berlin deplasmanına gidecek olan Kanarya ardından Darüşşafaka, Anadolu Efes, Kızıl Yıldız, Maccabi, Partizan ve Bayern Münih’le İstanbul'da oynayacak. Bu süreci Jasikevicius yönetiminde çok verimli geçireceğini düşündüğüm Fenerbahçe Beko, yeniden EuroLeague arenasında play-off ve Final Four potasına giriş yapacaktır.