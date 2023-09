Fenerbahçe Beko'dan yeni sezona 'merhaba'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda 2023-2024 sezonu öncesi medya tanıtım günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, Başantrenör Dimitris Itoudis, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve basın mensupları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Derya Yannier, “Yeni bir Euroleague ve Türkiye Ligi sezonuna başlıyoruz. Her sezon olduğu gibi heyecanlı ve istekliyiz. Tüm zorlukları göğüslemeye hazırız. Hazırlık dönemini iyi geçirdik. Maçların başlamasına az bir süre kaldı. Yeni Euroleague sürecinin zorlu olacağını düşünüyoruz. Tüm rakiplerimizin iyi bir transfer ve hazırlık süreci geçirdiğinin bilincindeyiz. Bizim güvendiğimiz ise takımımızın devamlılığını sürdürebildik ve takıma eklemek istediğimiz oyuncuları ekibe dahil edebildik. Geçtiğimiz sezon bitmeden kadro yapılanmalarımızı başlatmıştık. İstediğimiz oyuncuları da kadromuza dahil ettik. Herkese iyi bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dimitris Itoudis: “İstediğimiz tüm oyuncuları kadroya kattık diyemem”

Takıma katılan yeni transferlerden memnun olduğunu dile getiren Başantrenör Dimitris Itoudis de, “Takıma ve taraftara değer veren bir başkana sahibiz ve bu konuda kendimizi şanslı olarak görüyoruz. Takımın istekleri, taraftarın da düşünceleri doğrultusunda yerine getiriliyor. Biz de üzerimize düşeni yaparak yeni sezonda iyi işler yapmak, güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Takıma yeni katılan 4 oyuncumuz da takım için burada. Başarı elde etmek istediğimiz bu yolda sarf edecekleri çabadan şüphem yok. Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sağlaması için başta kaptanımız Melih ve diğer ekip ellerinden geleni yaptı. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

En zor transfer dönemlerinden bir tanesini yaşadıklarını vurgulayan Itoudis, “Çok yoğun bir yaz geçirdik transfer açısından. Tablomuzda bulunan tüm oyuncular ile ekonomik koşullar doğrultusunda sürekli iletişimdeydik. Kimin ne kadar süre alacağı bundan sonra sergiledikleri performanslar doğrultusunda benim elimde. Bu transfer döneminde fiyatlar çok farklıydı. Ekonomik olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmek durumundaydık. Menajerimiz Derya her oyuncu ile saat farkı olmasına rağmen birebir görüşmeler gerçekleşti ve bu süreçte çok çaba sarf edildi. İstediğimiz ve listemizde olan her oyuncuyu aldık diyemem ama gelen oyunculardan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Melih Mahmutoğlu: “Fenerbahçe’de oynuyorsanız hedefiniz her zaman en yukarısıdır”

Sakatlıklardan uzak, iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktaran takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, “Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Olacağımızdan eminiz. İyi bir takım kurduk. Hocamıza da güveniyoruz. Fenerbahçe’de oynuyorsanız hedefiniz her zaman en yukarısıdır. Bu sene de hedefimiz önce Final Four, sonra da şampiyonluk olacak. Bunu başarabilecek kalitede bir takımıza sahibiz. Geçen sene yaşadığımız şanssızlıklardan uzak olmak ve başarılı olmak istiyoruz. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Milli Takımın başarı elde edebilmesi için yerli oyuncuların daha çok ön planda olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Mahmutoğlu, “Milli takımda başarı istiyorsak, yerli oyuncuların kendi takımlarındaki konumları çok önemli. Önümüzde Panatinaikos ve Madrid gibi örnekler var. Bizim ligimizde de tüm takımların oyuncuları tabii ki değerli ama Türk basketbolu açısında yerli oyuncuların önemi çok daha fazla. Rakiplerimiz iyi kadrolar kurdu. Bunun farkındayız. Voleybol örneğinde de gördüğümüz üzere Türk oyuncuların takımlarında aldığı süreler ve kattıkları değerler çok önemli olacaktır” değerlendirmesini yaptı.