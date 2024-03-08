Fenerbahçe Belçika'yı nasıl Kadıköy yaptı? Fatih Saboviç yazdı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk randevusunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın gözde ekibi ve lig lideri Union Saint-Gilloise'e konuk oluyordu. Sarı lacivertli ekibin taraftar gruplarından GFB Europe, mücadelenin ilk dakikasından itibaren kale arkasındaki tribün şovlarına başladı.

Tempoyla girilecek olan maç bu noktada durduruldu ve meşaleler söndükten sonra karşılaşmaya devam edildi. Ön alan baskısı yaparak rakibini baskı altına almaya çalışan Kanarya, Saint-Gilloise karşısında ilk anlarda duran toplar üzerinden sıkıntı yaşadı.

RAKİBİN İLERİ ÜÇLÜSÜ ÇOK TEHLİKELİ...

Savunmada Çağlar Söyüncü'nün kritik müdahaleleri, İsmail Kartal ve teknik heyetine rahat nefesler aldırırken; genç bir kadroya sahip olan ve çok hızlı atağa kalkabilen Belçika ekibi; temsilcimize sorun yaratacağının sinyallerini erkenden veriyordu.

Amoura, Puertas ve Nilsson ile ileride çok etkili bir üçlüye sahip olan ev sahibi, ilk 15 dakikada 3 korner kazandı. Amoura'nın hızı, Puertas'ın çalımlarıyla adam eksiltmesi ve Nilsson'un fiziksel avantajları Fenerbahçe savunmasını zorluyordu.

BATSHUAYI, MEMLEKETİNDE PERDEYİ AÇTI!

Saint-Gilloise'in baskılarını aşarak oyunu dengeleyen Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 20. dakikada golü buldu. Cengiz'in sağdan ortasında Çağlar'ın indirdiği topta Batshuayi ağları havalandırarak temsilcimizi öne geçirdi: 0-1.

Cengiz, Szymanski, Fred ve Tadic'in ileri uçta rakip hücuma çıkarken kolay geçiliyor olmaları; Fenerbahçe'ye geride zorluk çıkardı ancak yarım saat dolduğunda ortada İsmail Yüksek'in dirençli, toparlayıcı oyunu dikkat çekti.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN ÇIKIŞI SORUN YARATABİLİR"

Union Saint-Gilloise, kapanan Fenerbahçe'ye karşı topla daha fazla oynayan taraftı ancak ceza sahası içerisinde tehdit oluşturmalarını önleyen bir Djiku ile Çağlar Söyüncü gördük. Dakikalar 33'ü gösterirken Çağlar Söyüncü'nün yerde kalarak oyundan çıkmak durumunda kalışını; maçın kırılma anı olabilecek potansiyel anlardan biri olarak notlarıma yazdım.

Sakatlığı nükseden Becao'nun Belçika'ya gelemediği, Bonucci'nin ağrıları nedeniyle kulübede başladığı maçta Çağlar'ın yerine Ferdi oyuna girdi ve bu andan sonra Oosterwolde stopere kaydı.

BU KADAR SAKATLIĞIN 'ANLAMI' OLMALI!

Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık yaşayan tüm futbolcular darbeden değil de adaleden sakatlık yaşadığı için çoktan dikkat edilmesi gereken bazı konulara yeniden bakmak gerekiyor. Yoğun maç tempolarından geçen Fenerbahçe'nin senelerdir kanayan yaralarından biri olan sağlık ekibi ve antrenman temposu noktaları; üzerine düşünülmesi, gerekirse adımlar alınması gereken konular...

Stoper konusunda yaptığı tüm takviyelere rağmen o bölgede bu kez sakatlık sorunuyla uğraşan sarı lacivertlilerin durumunu talihsizlikten başka bir şeyle açıklamak pek mümkün gözükmüyor.

OYUNUN HAKİMİYETİNİ DE ALDILAR

Soyunma odasına 1-0'lık skorla önde giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde isabetli şut görmezken; maç başında tamamen rakibinde olan topun kontrolünü devre arası öncesi eline almış gözüktü. Fenerbahçe, yüzde 56'ya yüzde 48'lik topla oynama oranı üstünlüğü yakaladı.

Belçika ekibinin Ferdi, Fred ve İsmail gibi yıldızlarımızı durdurmak için bolca faul yaptığı ilk yarıda bir tek devre bitimi Mohamed Amoura sarı kart gördü. Karşılaşmanın hakemi genelde orta seviye bir sertliğe müsaade ederek oyunun akmasına izin verdi.

FRED KALİTESİNİ KONUŞTURUP KENARA GELDİ...

İkinci devrenin başından itibaren ısrarla oyunu Fenerbahçe yarı alanına yıkmaya çalışan bir Saint-Gilloise gördük. Skor avantajını alan temsilcimiz, biraz geriye yaslandı ama savunmada bloklar arası boşluklarda rakibe rahat fırsatlar tanımadı. Ara ara gelişen kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 45 ve 70. dakikalar arası büyük bir tehlike yaratamadı.

Duran toplarla kalemize yüklenen ve takımının boy avantajını kullanmaya çabalayan Belçika takımı, oradan da geçiş bulamadı. İsmail Kartal, 68. dakikada Kent ve Rade Krunic'i oyuna alırken Fred ile Cengiz Ünder kenara çekildi.

ÂDETA YARI ALANIMIZA KAMP KURDULAR!

Özellikle Fred'in oyundan çıkışı sonrası kalemizdeki baskısını artıran Belçikalılar, stoperlerini de iyice öne çıkarıp Fenerbahçe yarı alanına kamp kurdu âdeta... Djiku, Ferdi, Oosterwolde ve İsmail Yüksek günün en iyileri olarak mücadelelerini sürdürdü ama yorgunluk da iyice temsilcimizin üzerinde kendini görünür kılmaya başlamıştı.

Bu noktada 3 maçtır eli sargılı olarak oynayan Djiku ve İsmail Yüksek'e ekstra parantez açmak gerekiyor. Rakibin boy ve fizik avantajına sahip hücumcularına karşı Djiku inanılmaz bir mücadele ortaya koyarken; İsmail Yüksek orta sahanın savunma ile hücum yönündeki her yerdeydi!

SKORU TUTMAYA ÇABALARI HIZLANDI...

Kronometreler 78'i gösterirken, Dzeko-Mert Hakan Yandaş ikilisi oyuna dahil oldu. Bu isimlerin yerine oyundan çıkanlar ise Szymanski ve gecenin en önemli isimlerinden biri olan Batshuayi'ydi. Topu daha rakip yarı alanda tutmak ve kalesinden uzaklaştırmak isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya bu misyonu yüklemeye çabaladı ancak Saint-Gilloise defansı Boşnak golcüyü kıskaca almıştı.

80 METRELİK DEPAR VE OOSTERWOLDE!

Tam Fenerbahçe, "Bu kalan sürede 1-0'lık skor nasıl korunacak?" diye düşünürken; Jayden Oosterwolde resitali başladı... Geride topu kazanan Oosterwolde'nin başlattığı atakta Edin Dzeko pasını attı ve takımın sol stoperi olan Jayden 80 metrelik deparın ardından Saint-Gilloise kalecisi Moris'i ikinci kez mağlup etti: 0-2.

Çağlar'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Oosterwolde hem geride hem de ileride müthiş bir deneyim sundu izleyenlere... Sarı lacivertli yıldızların adanmışlığı, âdeta Belçika'yı Kadıköy yaptı! 84'teki gol sonrası 2-0'ın avantajını alan Kanarya, doğal olarak iyice kendi alanına kapanmayı seçti.

USTA DOKUNUŞU TADIC'TEN GELDİ...

Karşılaşmanın bitimine doğru yaklaşılırken 90+4'te Fenerbahçe penaltı atışı kazandı. VAR kontrolü sonrası verilen penaltıda topun başına gelen kaptan Dusan Tadic, son sözü söyledi ve Saint-Gilloise karşısında 3-0'la gülen Fenerbahçe yüzünü gelecek hafta oynanacak rövanşa döndü.

Kanarya, 14 Mart Perşembe akşamı 20:45'te rakibini Kadıköy'de ağırlayacak...