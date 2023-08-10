Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da

Temsilcilerimiz Avrupa sahnesine çıkıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ön eleme turu serüveni Yeniçağ'da yaşanacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da

Editör: Barış Atakan

UEFA Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç temsilcimiz galibiyet için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ BAKÜ DEPLASMANINDA

3. ön eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda mücadele edecek.

Saat 20.00'de 8 KM Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Siyah - Beyazlı temsilcimiz, rakibiyle rövanş maçında 17 Ağustos günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ MARİBOR

Fenerbahçe'de galibiyet için sahaya çıkıyor.

Zimbru'yu toplam skorda 9 golle eleyen Sarı Lacivertliler, sahasında Maribor'u konuk edecek.

Kadıköy'de saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

Sarı - Lacivertliler rövanş maçında 17 Ağustos günü saat 21.15'te Ljudski vrt Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR İLK PEŞİNDE

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etmek isteyen Adana Demirspor da sahaya çıkıyor.

Cluj'u eleyen Akdeniz temsilcisi, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile 3. ön eleme turunda sahasında mücadele edecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 21.00'deki karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.

Mavi - Lacivertli temsilcimiz, rakibiyle rövanş maçında 17 Ağustos günü saat 21.00'de Opus Arena'da karşılaşacak.

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