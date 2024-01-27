Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu. İmza için İstanbul’a geliyor

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu. İmza için İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcunun transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."

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5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak sezon başında Atletico Madrid ile sözleşme imzalayan Çağlar Söyüncü, sadece 9 maçta süre alabildi.

2 maçta ilk on birde görev alan 27 yaşındaki stoper, fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibi adında sahada 212 dakika kaldı.

A Milli Takım forması ile 55 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile 2 de gol sevinci yaşadı.

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