Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü resmen duyurdu. İmza için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’de forma giyen milli futbolcunun transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."

5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak sezon başında Atletico Madrid ile sözleşme imzalayan Çağlar Söyüncü, sadece 9 maçta süre alabildi.

2 maçta ilk on birde görev alan 27 yaşındaki stoper, fazla forma şansı bulamadığı İspanyol ekibi adında sahada 212 dakika kaldı.

A Milli Takım forması ile 55 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile 2 de gol sevinci yaşadı.