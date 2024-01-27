Real Madrid'den Arda Güler kararı. Kiralanacağı konuşuluyordu turnayı gözünden vurdu

Uzun süren sakatlığından sonra yavaş yavaş sahalara dönen Arda Güler’in ara transfer döneminde başka bir takıma kiralanacağı iddia edilmişti.

Özellkikle Almeria’ya karşı yedek olarak başladığı maçta oyuna girememesi üzerine formasını yere atması bu söylentileri güçlendirdi.

Genç yıldızın geleceği ile ilgili tartışmalara Real Madrid başkanı Fiorentino Perez son noktayı koydu.

Arda Güler’in yeteneğine hayran kalan İspanyol ekibi yıldız futbolcuyu hiçbir şekilde kiralamayacak. Bunun aksine önümüzdeki sezon Modric’in ayrılışı sonrasında ise ilk 11’in bir parçası olacak.