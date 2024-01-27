Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası. 20 milyon euro istediler

Kaynak: Fotomaç
Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası. 20 milyon euro istediler
Serie A ekiplerinden Lazio, Barış Alper Yılmaz transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Serie A ekiplerinden Lazio son maçlarda 4 farklı bölgede oynayan Barış Alper Yılmaz’a için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

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İtalyan kulübü genç yıldız için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro teklif ederken sarı-kırmızılıların talebi ise 20 milyon Euro.

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2021 yılında 2.1 milyon Euro karşılığında Keçiören’den transfer edilen Barış Alper Galatasaray formasıyla çıktığı 87 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.

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