Galatasaray'ın yıldızına İtalyan kancası. 20 milyon euro istediler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Serie A ekiplerinden Lazio son maçlarda 4 farklı bölgede oynayan Barış Alper Yılmaz’a için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

İtalyan kulübü genç yıldız için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro teklif ederken sarı-kırmızılıların talebi ise 20 milyon Euro.

2021 yılında 2.1 milyon Euro karşılığında Keçiören’den transfer edilen Barış Alper Galatasaray formasıyla çıktığı 87 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.