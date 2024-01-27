Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor

Kaynak: Milliyet
Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor
Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi.

Son iki haftada 1 mağlubiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş’ta değişiklikler yolda.

Süper Lig’in 23. Haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar 3 puanı alarak ivme kazanmak istiyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Fernando Santos ilk 11’de pek çok değişiklik yapacak.

DEFANS HATTINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Svensson, Kartal’daki ilk maçında başarılı bir performans sergiledikten sonra yine sağ bek pozisyonunda oynayacak. Savunma hattında Colley’in yanında Necip yer alacak. Umut Meraş sakatlandığı için Adana Demirspor maçında forma giyen Emrecan Terzi yedek kulübesine dönecek, sol bekte ise Bakhtiyor Zaynutdinov şans bulacak.

KALEYE ERSİN GEÇİYOR
Beşiktaş’ta değişiklik sadece defansta kalmayacak, kalede de farklılık olacak. Hafta içi oynanan maçta sarı kart görüp cezalı duruma düşen deneyimli kaleci Mert Günok takımını tek başına bırakırken, kaleyi Ersin Destanoğlu devralacak.

ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Ersin, bu sezon Süper Lig’de 6 maçta 481 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 3 maçta 270 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki kaleci, kalesinde 17 gol gördü. Ersin, 4 maçta ise gol yemedi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Santos’un da Ersin’le hafta içi özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

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