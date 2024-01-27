Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Transfer sürecine isyan etti

Sami Güntürkün Gürel
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Transfer sürecine isyan etti
Kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü havalimanında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Atletico Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü gece yarısı İstanbul’a geldi.

"AĞIR GEÇTİ"
İner inmez havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim Türk halkı yıllardır arkamdaydı Ben üzerime düşeni yaptım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLUR"
Sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk mesajı veren Çağlar "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.

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