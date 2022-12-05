Fenerbahçe Antalya'da İtalyan ekibiyle karşılaşacak

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. 13 günlük tatilin ardından 25 Kasım’da topbaşı yapan Jorge Jesus’un ekibi, iki hazırlık maçı yaptı.
Ülker Stadyumu’nda Rayo Vallecano’yu 3-1; Villarreal’i de 2-1 mağlup eden sarı lacivertliler, taraftarının önünde moral buldu.
Fenerbahçe çalışmalarına Antalya’da devam edecek. Jorge Jesus’un öğrencileri, kamp süresince iki hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertliler ilk olarak 7 Aralık Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe bu maçın ardından 10 Aralık’ta İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile kozlarını paylaşacak.
Kampın ardından İstanbul’a dönecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.
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