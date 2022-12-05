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Fenerbahçe Antalya'da İtalyan ekibiyle karşılaşacak

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'nin Antalya kampı yarın başlayacak. Sarı-lacivertliler, 4 günlük kamp süresince Corendon Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile hazırlık maçı yapacak.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 14:28
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Fenerbahçe Corendon Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe Antalya'da İtalyan ekibiyle karşılaşacak
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Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. 13 günlük tatilin ardından 25 Kasım’da topbaşı yapan Jorge Jesus’un ekibi, iki hazırlık maçı yaptı.

Ülker Stadyumu’nda Rayo Vallecano’yu 3-1; Villarreal’i de 2-1 mağlup eden sarı lacivertliler, taraftarının önünde moral buldu.

Fenerbahçe çalışmalarına Antalya’da devam edecek. Jorge Jesus’un öğrencileri, kamp süresince iki hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertliler ilk olarak 7 Aralık Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe bu maçın ardından 10 Aralık’ta İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile kozlarını paylaşacak.

Kampın ardından İstanbul’a dönecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

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