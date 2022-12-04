Aboubakar'la ilgili flaş iddia: Türkiye'ye dönüyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına giden Aboubakar'ın Türkiye'ye dönebileceği ileri sürüldü.

İtalyan basınının iddiasına göre Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle transfer yapmaya karar veren Fenerbahçe, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Aboubakar'ı ara transferde almayı planlayan sarı lacivertlilerin bunun için sponsor desteği almayı planladığı da ileri sürüldü.