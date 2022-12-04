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Aboubakar'la ilgili flaş iddia: Türkiye'ye dönüyor

Kamerun Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 23:36
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Türkiye'ye dönüyor. Aboubakar'la ilgili flaş iddia

Aboubakar'la ilgili flaş iddia: Türkiye'ye dönüyor
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına giden Aboubakar'ın Türkiye'ye dönebileceği ileri sürüldü.

İtalyan basınının iddiasına göre Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle transfer yapmaya karar veren Fenerbahçe, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Aboubakar'ı ara transferde almayı planlayan sarı lacivertlilerin bunun için sponsor desteği almayı planladığı da ileri sürüldü.

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