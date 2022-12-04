Fenerbahçe Beko Gaziantep'ten geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-68 yendi.
Gaziantep Basketbol'a Intyre'nin 29 sayısı yetmedi.
Fenerbahçe Beko'da ise Motley 19 sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.
1. Periyot: 16-20
Devre: 42-35
3. Periyot: 56-54
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