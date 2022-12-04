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Fenerbahçe Beko Gaziantep'ten geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe Beko ile Gaziantep karşılaştı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 22:25
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe Beko Gaziantep'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko Gaziantep'ten geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-68 yendi.

Gaziantep Basketbol'a Intyre'nin 29 sayısı yetmedi.

Fenerbahçe Beko'da ise Motley 19 sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

1. Periyot: 16-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 56-54

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