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Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım kampanyası

Fenerbahçe Kulübü, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:35
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Fenerbahçe depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Fenerbahçe'den depremzedeler için yardım kampanyası
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Sarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz.

Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz."

AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.

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