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Mehmet Büyükekşi: Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:57
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı

Mehmet Büyükekşi: Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü
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İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçmiş olsun mesajı;

 "Öncelikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza dayanma gücü diliyorum. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyorum. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak devletimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. 

Depremden etkilenen bölgede bulunan kulüplerimizle ve bölge müdürlüklerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Türk Futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. 

Biliyorsunuz ben de Gaziantepliyim. Bölgeyi de iyi biliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü'' 

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1950
6.02.2023 19:56
Habire yarayı sarıyoruz, yaralanmayı önlemeyi akıl edemiyoruz, birde üstün zekalıyız diyoruz, gerçi kimse inanmıyor  
 
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