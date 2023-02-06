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Rıza Çalımbay: Yardımcımın ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem hakkında konuşan Rıza Çalımbay, yaşanan doğal afette yardımcısının ailesinden 15 kişinin vefat ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:22
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Sivasspor'un hocası deprem hakkında konuştu

Rıza Çalımbay: Yardımcımın ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti
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Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ağır tahribat bırakan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem hakkında konuştu.
 

ÇALIMBAY ACI HABERİ VERDİ

BeIN Sports'a konuşan Çalımbay, "Gerçekten çok üzücü bir olay. Biz Sivas'tayız ama biz de bayağı sarsıldık. Yapacak bir şey yok. Sabah kalkar kalkmaz şu an Hatayspor'da görev yapan eski yardımcım Cengiz hocayı arayıp oradaki durumları öğrendim. Yardımcım Ayhan hocanın ailesinden 15 kişi vefat etti." dedi.
 

"ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yardım çağrısına değinen Çalımbay, "Volkan Demirel'in seslenişi çok güzel. Orada canlı canlı gördüğü için baya duyguluydu, ağlamaklı bir şekilde anlattı.

Gerçekten çok üzücü ve sıkıntılı bir gün oluyor. Kulüp olarak yardımcı olacağız. Yeter ki kurumlar, kuruluşlar bize doğru şekilde yaklaşsın. Elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

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