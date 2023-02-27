Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı. Spor dünyası cenazesine akın etti

Milli takımın ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu ve Hürriyet Gazetesi yorumcularından Ziya Şengül, Levent Camiinde kalınan namazdan sonra Aşiyan mezarlığına defnedildi. Törene UEFA Asbaşkanı Servet Yardımcı, Ünal Uzun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek eski Başkan Adnan Polat Mehmet Ağar, Nihat Özbağ, Hulusi Belgü, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Necdet Ergün, Levent Erdoğan, Ömer Gülen, Necdet Ergün, Taygun Erdem ile çok sayıda spor ve iş adamı katıldı.



TFF'DEN SAYGI DURUŞU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde, hayatını kaybeden Ziya Şengül anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.



TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

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