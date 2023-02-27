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Kayserispor'u ''Hükümet istifa'' tezahüratı korkusu sardı. Fenerbahçe taraftarı gelmesin diye TFF'ye başvurdu

Önce Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının ardından da İnönü'de Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratları sonrasında Kayserispor'u Fenerbahçe maçı korkusu sardı. Protestolar sonrasında "Zillet" açıklamasıyla büyük tepki çeken Kayserispor'un cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:25
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Protestodan korkan Kayserispor Fenerbahçe taraftarını tribünde istemiyor

Kayserispor'u ''Hükümet istifa'' tezahüratı korkusu sardı. Fenerbahçe taraftarı gelmesin diye TFF'ye başvurdu
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Futbolda başlayan hükümet tepkisi Türkiye'nin gündemine orurdu.
Son olarak Beşiktaş maçındaki protestolar Kayserispor'u harekete geçirdi.
Süper Lig'de cumartesi akşamı Fenerbahçe ile oynanacak Kayserispor’dan "Hükümet istifa" tezahüratlarını eleştiren bir açıklama yapılırken Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına “Zillet” yakıştırması yapıldı.
"FENERBAHÇE TARAFTARI GELMESİN"
Hafta sonunda oynanacak maç öncesinde Kayserispor yönetimi sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Fotospor'un haberine göre Kayserispor’un hem Emniyet’e hem de TFF’ye başvuru yaparak, “Maça gelecek Fenerbahçe taraftarları arasındaki bazı kişilerin sporun içine siyaset karıştıracağı” uyarısında bulunacağı bildirildi.
Kayserispor yönetiminin hafta içinde ayrıca TFF’ye başvurarak Fenerbahçe taraftarının “Deplasman tribününe alınmamasını” isteyeceği de gelen bilgiler arasında.

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