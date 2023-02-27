Kayserispor'u ''Hükümet istifa'' tezahüratı korkusu sardı. Fenerbahçe taraftarı gelmesin diye TFF'ye başvurdu

Futbolda başlayan hükümet tepkisi Türkiye'nin gündemine orurdu.

Son olarak Beşiktaş maçındaki protestolar Kayserispor'u harekete geçirdi.

Süper Lig'de cumartesi akşamı Fenerbahçe ile oynanacak Kayserispor’dan "Hükümet istifa" tezahüratlarını eleştiren bir açıklama yapılırken Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarına “Zillet” yakıştırması yapıldı.

"FENERBAHÇE TARAFTARI GELMESİN"

Hafta sonunda oynanacak maç öncesinde Kayserispor yönetimi sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Fotospor'un haberine göre Kayserispor’un hem Emniyet’e hem de TFF’ye başvuru yaparak, “Maça gelecek Fenerbahçe taraftarları arasındaki bazı kişilerin sporun içine siyaset karıştıracağı” uyarısında bulunacağı bildirildi.

Kayserispor yönetiminin hafta içinde ayrıca TFF’ye başvurarak Fenerbahçe taraftarının “Deplasman tribününe alınmamasını” isteyeceği de gelen bilgiler arasında.



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