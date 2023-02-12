Açık artırmaya çıkan Fenerbahçe formasını fanatik Galatasaraylı iş insanı aldı

Depremin yaralarını sarmak için Türk spor camiası tek vücut oldu.

Birçok sporcu bireysel olarak kampanyalara destek verirken önemli bir katkı da sosyal medyada spor içerikleri üreten Buzz Spor'dan geldi.

İmzalı Fenerbahçe formasını açık artırma ile satışa çıkaran site, Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan'ın en yüksek rakamı verdiğini açıkladı.

BAĞIŞ AHBAP'A GİDECEK

Buzz Spor'dan, yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Depremzedeler için satışa çıkardığımız Fenerbahçe forması, Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan tarafından yüksek bir meblağ karşılığında satın alındı. Desteği için çok teşekkür ediyoruz. @dincerazaphangs @tunc_holding Not: @ahbap bağış dekontu yarın paylaşılacaktır."



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