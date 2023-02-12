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İsrail arama kurtarma ekibi İsrail’e dönüyor. Gerekçe güvenlik tehdidi

İsrail arama kurtarma ekibi güvenlik tehdidi nedeniyle ülkelerine dönme kararı aldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 18:15
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İsrail arama kurtarma ekibi İsrail’e dönüyor. Gerekçe güvenlik tehdidi

İsrail arama kurtarma ekibi İsrail’e dönüyor. Gerekçe güvenlik tehdidi
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İsrail'de İsrail Savunma Kuvvetleri ve yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'deki deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüten İsrailli gruplardan 'United Hatzalah' ekibinin "güvenlik tehdidi" nedeniyle ülkeye dönmesine karar verildi.

Israel National News'un aktardığına göre United Hatzalah CEO'su Eli Pollack cumartesi günü, Türkiye'deki ekibinin başına olabilecek en kısa sürede görevi sonlandırma ve İsrail'e dönme talimatı verdi.

Habere göre United Hatzalah, ekibi, hızlı şekilde ekipmanlarını toplayarak ülkelerine dönmek için plan yaptı. Gerekli uçuş bulunamadığı için Dr. Miriam Adelson'ın pazar günü ekibi İsrail'e döndürmek üzere özel uçağını gönderdiği belirtildi.

İsrail basınının aktardığına göre United Hatzalah Operasyonel Başkan Yardımcısı Maisel, "Ekibimizi Türkiye'nin bu bölümüne göndermenin Suriye sınırına çok yakın olduğu için belli seviyede riskli olduğunu biliyorduk. Ancak hayat kurtaracak bu operasyon için tehditleri bastıracak gerekli önlemleri almıştık" dedi.

Maisel, "Maalesef İsrail delegasyonuna yönelik her an gerçekleşebilecek bir tehdit hakkında sağlam bir istihbarat aldık ve personelimize öncelik verme kararı verdik" ifadelerini kullandı.

United Hatzalah, Türkiye'ye gelen İsrailli arama kurtarmak ekiplerinin tamamını değil, sadece bir bölümünü oluşturuyor. İsrail'den Türkiye'ye toplamda 450 arama kurtarma görevlisi geldi.

Pazartesi günü yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin en fazla vurduğu kentlerden Hatay'da görev yapan Avusturya Ordusu'na bağlı kurtarma ekipleri de cumartesi günü "şiddet olayları" nedeniyle çalışmalarını durdurmuş, sonra askerlerin korumasında yeniden çalışmalarına başlamıştı.

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