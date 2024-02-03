Fenerbahçe Fransa'da yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta maçında Fransa'da AS Monaco takımına 76-69 yenildi.
Son periyotta sadece 3 sayı bulabilen temsilcimiz organizasyondaki 10. yenilgisini aldı.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)
AS Monaco: Brown 15, Diallo 4, Motiejunas 11, Ouattara, James 23, Okobo 16, Loyd 2, Blossomgame 3, Jaiteh, Hall 2
Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Wilbekin 11, Papagiannis 7, Noua 8, Sertaç Şanlı 12, Motley 11, Hayes-Davis 4, Biberovic 2, Guduric 2, Dorsey 2, Madar
1. Periyot: 21-25
Devre: 36-44
3. Periyot: 55-61
5 faulle çıkan: 35.15 Motley (Fenerbahçe Beko)