Fenerbahçe Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı. Favori kim?

Süper Lig'in 18. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

İddaa risk yönetimi dev randevunun oranlarını açıkladı.

Buna göre maça ev sahibi olarak çıkacak Fenerbahçe 2.08'lik oranıyla favori konumunda.

Konuk ekip Galatasaray'ın derbideki oranı ise 2.73 olarak belirlendi. Beraberliğe 3.50 oran verildi.

Derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51 oran açıklanırken; 2.5 Alt'ın oranı 2.16 olarak duyuruldu.

Derbide penaltı olma ihtimaline 2.42 oran belirlendi. Penaltı olmaz seçeneğine verilen oran 1.37 olarak açıklandı.