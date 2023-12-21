Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Galatasaray derbisi iddiası

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Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Galatasaray derbisi iddiası
Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinden Rıdvan Dilmen’den çarpıcı bir yorum geldi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 yendiği Kayserispor galibiyetiyle Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'ü mağlup ettiği maçları analiz eden Rıdvan Dilmen, “Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu” dedi.

İŞTE DİLMEN’İN İDDİASI

Fenerbahçe 'niye skoru koruyamıyorum' diye düşünmeli.

Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda kim olmazsa üzülürsünüz diye sorsalar taraftarların yüzde 99.99'u Fred der.

Fenerbahçeli taraftarların Dzeko çok değerli oyuncu. Ama Dzeko dahil olmak üzere 25 kişilik kadroda kim olmazsa üzülürüm diye sorsanız, milyonlarca taraftarın yüzde 99,99'u Fred derler. Aman Fred'e bir şey olmasın derler.

Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu.

Fred-Torreira eşleşmesini kaçırmış olduk.

“G.SARAY’I ÇOK ZORLADI”

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda en vasat oyununu oynadığını söyleyen Dilmen, "Karagümrük Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en zorlayan takımdı. Bugün de Galatasaray'ı çok zorladı" ifadelerini kullandı.

Kerem, Mertens, Ziyech ve Icardi'nin fiziksel olarak artık maçları kaldıramadığını vurgulayan Dilmen bu oyuncularla savunma arasındaki blokların kopuk olduğunu da sözlerine ekledi.

Günay Güvenç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Zaha'yı derbiye sakladığını söyledi ve "Bence doğru da yaptı” dedi.

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