69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti

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69 yaşındaki Jorge Jesus'un Gomis taklidi yıktı geçti
Jorge Jesus ile Bafetimbi Gomis bir araya geldi, ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başında bulunan Jorge Jesus, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile bir araya geldi.
Keyifli anların yaşandığı buluşmada 69 yaşındaki Portekizli hocanın, Gomis'in gol sevincini taklit etmesi izleyenleri kırdı geçirdi.
Bu arada Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nde fırtına gibi esiyor. 17 maç sonunda 15 galibiyet, beraberliği bulunan Al Hilal 47 puanla namağlup zirvede.
Jorge Jesus'un takımının en yakın takipçisi 16 maçta topladığı 37 puanla Al Hassr.
Bafetimbi Gomis ise Japonya J1 Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de forma giyiyor. Eylül ayında takıma katılan 38 yaşındaki Fransız futbolcu, toplam 9 maça çıktı skora etki edemedi.

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