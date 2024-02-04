Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İmza için geliyor

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Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. İmza için geliyor
Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Joe Worral imza için İstanbul'a davet edildi.

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Siyah-Beyazlılar; Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
İngiliz kulübü ve 27 yaşındaki İngiliz stoperle bir süredir pazarlık halinde olan Beşiktaş, transferi mutlu sonla noktaladı.
Anlaşma şartlarına göre; Nottingham Forest'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun 600 bin Euro'luk maaşını verecek.
İki kulüp arasındaki anlaşmada satın almma maddesi de bulunuyor. Beşiktaş, Worrall ile devam edip etmeme kararını sezon sonunda netleştirecek.
İstnbul'a davet edilen Worral; bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre aldı.

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