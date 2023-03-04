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Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Kulüpten açıklama geldi

Fenerbahçe Beko, Guduric ile sözleşme yeniledi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 21:51
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Fenerbahçe Guduric'le 3 yıl daha yeniledi

Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Kulüpten açıklama geldi
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Fenerbahçe Beko, takımın yıldız oyuncusu Marko Guduric ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan Guduric için yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Kulübümüzde beşinci sezonunu geçiren yıldız oyuncumuz Marko Guduric ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu sözleşmeye göre Marko Guduric, 2025-26 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir.

Marko Guduric (1995, 1.98) Fenerbahçe Ailesi'ne 2017 yazında katıldı ve başarılarla dolu iki sezonun ardından NBA takımlarından Memphis Grizzlies’ın yolunu tuttu. 2020 yılında ekibimize geri dönen Guduric, üç sezondur Kulübümüze hizmet etmeye devam ediyor.

Guduric, Fenerbahçe Beko kariyerinde iki Türkiye Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşarken, EuroLeague’de iki kez Final Four oynayan ekibimizin bir parçasıydı.

Sırp yıldızımız, bu sezon EuroLeague’de 24 maçta sahne aldı ve 12.5 sayı (%61.1 iki sayı, %40 üç sayı, %84.4 serbest atış), 3.4 asist, 3.2 ribaund, 1.0 top çalma, 13.6 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Guduric, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise bu sezon 11 maçta forma giyerek 13.27 sayı (%78.1 iki sayı, %47.62 üç sayı, %97.30 serbest atış), 2.82 asist, 2.00 ribaund, 1.09 top çalma istatistikleri yakaladı. Marko, bu sezon EuroLeague 25. haftasında Partizan deplasmanında ortaya koyduğu 25 sayı, 7 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 35 verimlilik puanı istatistikleriyle EuroLeague’de haftanın MVP’si oldu.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Marko Guduric’e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

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