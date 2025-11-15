Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için milli takımdan affını istediği iddia edilmişti! Kolombiya'dan Jhon Duran açıklaması - Resim : 2

Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var." dedi.

