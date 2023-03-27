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UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe'ye UEFA'dan iyi haber geldi. Finansal Fair Play yükümlülükleri konusunda inceleme yapan müfettişler kararını bildirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:00
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Fenerbahçe için UEFA müfettişler rapor verdi

UEFA müfettişleri Fenerbahçe kararını verdi
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UEFA müfettişleri Fenerbahçe'nin Kulüp Lisanslama ve FFP yükümlülüklerini yerine getirdiği için teşekkür etti.

Fotospor'un haberine göre denk bütçe kriterlerine uyduğu için yapılandırma anlaşmasından çıkma hakkı kazandığını kulübe iletti.

UEFA’nın FFP müfettiş heyeti İstanbul'a geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin hesaplarını kontrol etti.

Kulüp Mali Kontrol Birimi (CFCB) üyesi müfettişler Fenerbahçe'nin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirdiği için teşekkür etti.

UEFA AÇIKLAMIŞTI

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulundan (CFCB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş, İtalya'dan Milan, Inter, Juventus, Roma, Fransa'dan Monaco, Olimpik Marsilya ve PSG'nin son 5 mali yılın incelenmesi sonucu denk bütçe gereksinimlerini karşılayamadığı duyurulurken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından takip edileceği açıklanmıştı.

Söz konusu 8 kulübün toplamda 172 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine tedbir konulduğu ifade edildi. Bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 26 milyon avronun kulüpler tarafından ödeneceği, kalan 146 milyon avronun (yüzde 85) ise kulüplerin yapılandırma sözleşmelerindeki hedeflere uymasına bağlı olarak ödeneceği kaydedilmişti.

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