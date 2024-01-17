Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini Süper Lig'de buldu

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, Lyon'un yakın markajında.

Kulübe 8 milyon Euro peşin, 4 milyon Euro da bonuslar içeren teklif geldiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi bu teklifi değerlendirmeye alırken, alternatif aramaya başladı.

Sercan Hamzaoğlu’nun özel haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İsmail'in gimesi durumunda Başakşehir'in 25 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Berkay Özcan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin, Berkay Özcan’ı transfer etmek için Başakşehir’e hem nakit hem de takas teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

Berkay Özcan'ın, Başakşehir ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 19 maçta forma şansı bulan Berkay, 1 asistlik performans sergiledi.