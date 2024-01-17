Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Atletico Madrid maçına kısa bir süre kala duyuruldu

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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Atletico Madrid maçına kısa bir süre kala duyuruldu
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in, Atletico Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosuna dahil edildi.

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu; dev bir derbiye sahne olacak. Atletico Madrid ile Real Madrid; Estadio Civitas Metropolitano Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma öncesi Arda Güler'in durumu merak ediliyordu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızımızı dev karşılaşmanın kadrosuna dahil etti.
18 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da başlayacak maç Tivibuspor1'den naklen yayınlanacak.
Uzun süre sakatlıklarla buluşan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak 2024'te İspanya Kral Kupası'nda Aradina karşısında çıkmıştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayıp 59 dakika süre alan Arda, 10 Ocak 2024'te Atletico Madrid ile oynanan İspanya Süper Kupası maçında da 21 dakika şans bulmuştu.

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