Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz

Ligde zor günler geçiren Konyaspor’un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic yeşil-beyazlı takımda yeni bir aile ortamı oluşturarak sıkıntılı günlerden el birliği ile kurtulmak istediklerini söyledi.

Konyaspor’un salı günü sözleşme imzaladığı Boşnak teknik adam Fahrudin Omerovic, Kayacık Tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göztepe ile oynanacak kupa maçının hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor’da yeni teknik adam Omerovic antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Fahrudin Omerovic Konya ve Konyaspor’u evi gibi gördüğünü burada güzel hatıralarının olduğunu söyleyerek yeniden bir aile ortamı yakalayarak Konyaspor’u hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

AYKUT KOCAMANLA GÖNÜL BAĞIMIZ VAR

Bir gazetecinin kulübe gelirken Aykut Kocaman ile ilgili istişarelerin olup olmadığı sorusuna Fahrudin Omerovic, "Doğal olarak her kulüp antrenör aradığı zaman istediği hocayla görüşebilir. Ben hiçbir zaman buna karşı değilim bu doğal bir süreç. Eskiden Malatyaspor’da İstanbulspor’da çalıştım. Aykut hocayla bir gönül bağımız var. Birlikte çalıştık, bu başarılarda Aykut Hocayla gerçekleşti. Kaleci olarak hiç sorumluluktan kaçmadım, risk almadan başarı gelmez. Onu ileride zaman gösterecek. 23 Senelik bir beraber futbol oynadık beraber kendimizi geliştirdik. Zaten beni en mutlu eden Konya’da çok uzun zaman geçirdik. Kupayı kazandık, 3.bitirdik, Avrupayı gördük bunlar çok güzel şeyler. Yeni bir birlik beraberlik oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

TRANSFERLERİMİZ BALKAN AĞIRLI OLABİLİR

Transferlere yönelik Konyaspor'da forma giymiş başarılı Boşnak oyuncularla devam edilebilir mi? sorusuna “Balkan bölgesi haricinde de uygun oyuncular bulabileceğimiz büyük bölgeler var. Aykut hocayla çalıştığımız zaman, belli bir bölgeye takılmadık ama belki de Balkan bölgesi bizim için daha avantajlı çünkü oyuncular buraya kolayca uyum sağlayabiliyor. O zamanlar getirdiğimiz oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Sehic, Hadziahmetovic, Milosevic gibi isimler bunlardan bazıları…Transfer süreci hızlı ilerliyor. Doğru seçimleri yapmak önemli. Takımın ihtiyaçlarını doğru belirlemek gerekiyor. Bunu yaparsak daha başarılı oluruz.” ifadelerini kullandı.

*Recep ÇINAR