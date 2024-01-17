Süper Lig'de anormal bir durum: Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 2 puan önünde yer alan Fenerbahçe’nin puan farkını açması gerektiği belirten Ümit Özat “Fenerbahçeliler bir türlü anlamıyor” ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özat’ın gündem olan sözleri:

Yere göre sığdıramadığınız Fenerbahçe ile her hafta eleştirilen Galatasaray arasında sadece 2 puan fark var.

Anormal bir durum.

Hatta Galatasaray Sivasspor’a puan kaybetmese Fenerbahçe ile puanlar kafa kafaya olacaktı.

Bak ben bunu sabah akşam anlatıyorum.

Ama Fenerbahçeliler anlamıyor.

4-5 puan fark açılmadan Fenerbahçe rahat edemez.

Galatasaray bu konularda tecrübelidir.

Bu kadar iyi olduğumuz senede sadece 2 puan öndeyiz.