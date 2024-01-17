Süper Lig'de anormal bir durum: Ümit Özat'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 2 puan önünde yer alan Fenerbahçe’nin puan farkını açması gerektiği belirten Ümit Özat “Fenerbahçeliler bir türlü anlamıyor” ifadelerini kullandı.
İşte Ümit Özat’ın gündem olan sözleri:
Yere göre sığdıramadığınız Fenerbahçe ile her hafta eleştirilen Galatasaray arasında sadece 2 puan fark var.
Anormal bir durum.
Hatta Galatasaray Sivasspor’a puan kaybetmese Fenerbahçe ile puanlar kafa kafaya olacaktı.
Bak ben bunu sabah akşam anlatıyorum.
Ama Fenerbahçeliler anlamıyor.
4-5 puan fark açılmadan Fenerbahçe rahat edemez.
Galatasaray bu konularda tecrübelidir.
Bu kadar iyi olduğumuz senede sadece 2 puan öndeyiz.
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