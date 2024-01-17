Futbolcular Suudi Arabistan'dan kaçıyor: Ajax yıldız futbolcuyu transfer edecek

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Futbolcular Suudi Arabistan'dan kaçıyor: Ajax yıldız futbolcuyu transfer edecek
Ajax, Suudi Arabistan'da forma giyen Jordan Henderson'u kadrosuna katmak istiyor.

Ajax, kış transfer döneminde kötü giden formunu düzeltmek için deneyimli bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hollanda medyasında geçen haberlere göre; Suudi Arabistan’da mutlu olmayan Jordan Henderson, Ajax’ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Al-Ettifaq ile yollarını ayırmak isteyen Henderson’un transferi için bonservis ve maaş konusunda henüz bir bilgi verilmezken, sözleşmesinin 3 yıl olması bekleniyor.

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PERFORMANSI
Henderson, bu sezon Al-Ettifaq ile 19 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

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