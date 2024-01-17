Futbolcular Suudi Arabistan'dan kaçıyor: Ajax yıldız futbolcuyu transfer edecek

Ajax, kış transfer döneminde kötü giden formunu düzeltmek için deneyimli bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hollanda medyasında geçen haberlere göre; Suudi Arabistan’da mutlu olmayan Jordan Henderson, Ajax’ın teklifine olumlu yanıt verdi.

Al-Ettifaq ile yollarını ayırmak isteyen Henderson’un transferi için bonservis ve maaş konusunda henüz bir bilgi verilmezken, sözleşmesinin 3 yıl olması bekleniyor.

PERFORMANSI

Henderson, bu sezon Al-Ettifaq ile 19 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.